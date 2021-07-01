وزير التخطيط للقطراني: الحكومة تعمل وفق الأولويات بما يتماشى مع الوضع الراهن

التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، اليوم الخميس، بمقر الديوان مع وزير التخطيط فاخر بوفرنة.

التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، اليوم الخميس، بمقر الديوان مع وزير التخطيط فاخر بوفرنة.

حيث جرى، خلال اللقاء، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة، مناقشة عدد من المواضيع وفي المقدمة ما يتصل بخطة الحكومة بمختلف وزاراتها وجهاتها المؤسسية وكذالك خطة عمل مجلس الوزراء للعام الجاري وأولويات مواضيعها المتسقة مع الخطة المرّحلية وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي المزمع تنفيذة نهاية العام الجاري.

وأوضح وزير التخطيط بأن الحكومة تعمل وفق الأولويات بما يتماشى مع الوضع الراهن وفي شتى المجالات الاقتصادية والانمائية .