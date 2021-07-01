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النائب العام لرئيس مصلحة الأحوال المدنية: وجود حالات تزوير بشهادات الجنسية الليبية للحصول على منافع مالية

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال النائب العام، الصديق الصور إن نتائج التحقيقات في بعض القضايا أثبتت وجود حالات تزوير طالت بشهادات الجنسية الليبية الممنوحة لبعض الأشخاص واستصدار مستخرجات أرقام وطنية، استنادا إلى وثائق مزورة استعملت في الحصول على منحة أرباب الأسر بمساعدة بعض الموظفين لغرض الحصول على منافع مادية.

 

 

الصور، وخلال اجتماع له مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، أضاف: “أن وجود الكثير من العقد القانونية؛ أهمها صدور أحكام قضائية تلزم المصلحة بتسجيل بيانات بعض الأفراد والعائلات رغم عدم صحة المستندات المقدمة من قبلهم”.

ولفت النائب العام، إلى وجود بعض الإشكاليات الأخرى تتصل بطرق منح الرقم الإداري لأشخاص يحملون جنسيات دول أخرى.

وشدد الصور، على ضرورة توجيه موظفي مصلحة الأحوال المدنية ببحث المستندات بشكل دقيق قبل اتخاذ أي إجراء؛ وطلب موافاة النيابة العامة ببيانات حالات التزوير مع إحصاء الأحكام القضائية التي تلت الإجراءات التي تقدم خلالها المحكوم لهم بمستندات مزورة للمحاكم لمباشرة إجراءات التحقيق في مواجهة مستعملي المستندات الرسمية المزورة تمهيدا لعرض النتائج على إدارة القضايا.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • صحيح وموضوع مهم متعلق بالفساد ـ وقطاع التعليم والأيفاد المزور فللخارج ـ وهذه مواضيع ضروري أن تدرج للتحقيق أيضا .

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  • الى سعادة النائب العام المحترم
    نعم يا سعادة النائب العام الموقر، فهناك العديد من التجاوز والتزوير واللعب ، حتى فى الرقم الوطنى ، فالذين دخلوا البلاد كمرتزقة أو حتى لاي غرض كان أصبحوا يحملونَ الرقم الوطنى ، كما تحمل سعادتكم الموقرة هذا الرقم ، فلا فرق بين النائب العام ولا وكيل نيابة ولا المرتزقة (مع إحترامى لسعادتكم ) فالجميع يحمل هذا الرقم المهم والذى يخص الليبيون فقط ، وذلك لمن باعوا ضمائرهم وتخلوا عن شرفهم وواجبهم تجاه الوطن ، أخبرتنى أحد قريباتى يوماً ما بأن أحد الموظفين الخيرين ، قال يا بنتى احتفظوا بأوراقكم القديمة دونما الدخول فى التفاصيل…. عليه سعادة النائب العام المحترم الرجاء الإهتمام بهذا المرفق الحساس والهام، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه لخيانة الوطن … دمتم للوطن دمتم للوطن

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