أبوهيسة: الصناعة تظل رافدا اساسياً للنشاط الاقتصادي في ليبيا

زار وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة، اليوم الخميس، الأكاديمية الليبية للدراسات العليا بجنزور.

والتقى الوزير، خلال الزيارة، رئيس الأكاديمية الليبية الدكتور رمضان المدني وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.

وناقش الوزير، خلال الزيارة، آلية التعاون المشترك بين وزارة الصناعة والمعادن والأكاديمية الليبية للدراسات العليا وكيفية الاستفادة من القامات العلمية بالأكاديمية لتطوير قطاع الصناعة ومركز البحوث الصناعية.

وأعلن الوزير، اعتزام الوزارة إطلاق مجلة علمية خلال المدة المقبلة، داعيا أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية إلى نشر أوراقهم البحثية فيها.

واختتم الوزير، زيارته بجولة داخل الأكاديمية، حيث تم تكريمه من رئيس الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس تقديراً منهم للزيارة التي قام بها داخل هذا الصرح العلمي.

وفي سياق متصل اجتمع وزير الصناعة والمعادن، اليوم الخميس بمقر ديوان الوزارة، مع شركة BLC Defence industry التركية.

وبحث اجتماع الوزير مع الشركة التركية سبل وفرص التعاون بين الوزارة والشركة في مجالات الإستثمار وخاصة فيما يخص إنشاء مصانع لتصنيع وإعادة تصنيع الحديد والصلب

من جهتها أبدت شركة BLC Defence industry إستعدادها لتقديم عرض مفصل عن المجالات التي يمكن الإستفادة منها في قطاع الصناعة والمعادن بدولة ليبيا.

وفي ذات السياق التقى أبو هيسة، نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح.

واستعرض الاجتماع الخطط المزمع تنفيذها المدة القادمة من قبل الوزارة وسبل استحداث مشاريع تنهض بالنمو الاقتصادي للبلاد. من جانبه أكد رمضان أبوجناح أن الصناعة تظل رافدا اساسياً للنشاط الاقتصادي في ليبيا. كما تعهد بأن حكومة الوحدة الوطنية ستضع خطة لإنشاء العديد من المشاريع مستقبلاً التي بدورها تسهم في إنعاش الاقتصاد والصناعة الليبية لتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للشباب.

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