وزير الهجرة: إقامة نقاط حصر للأجانب المقيمين في ليبيا

بحث وزير الدولة لشؤون الهجرة “اجديد معتوق اجديد” اليوم الخميس مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد “يوسف مراد” ملف ظاهرة الهجرة غير الشرعية وخطة المصلحة في حصر الأجانب المقيمين في ليبيا.

وشدد “اجديد”، خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء، على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر تكاتف جهود الجهات ذات الاختصاص لوضع حل جدري لهذه الظاهرة، مؤكدًا على ضرورة التواصل المباشر مع مصلحة الجوازات والجنسية من خلال منح تأشيرات المغادرة الطوعية وزيادة عدد التأشيرات الممنوحة للحد الذي يلبي أعداد المهاجرين الراغبين بالعودة وتسهيل الإجراءات الإدارية لهم.

من جانبه، أكد رئيس مصلحة الجوزات والجنسية وشؤون الأجانب بأن هنالك خطة عمل متمثلة في إقامة نقاط حصر للأجانب المقيمين في ليبيا لتجهيز قاعدة بيانات لهم، مثمنًا جهود المصلحة مع وزارة الهجرة بخصوص ملف ظاهرة الهجرة غير الشرعية