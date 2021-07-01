وزير النفط: تفعيل قرار زيادة مرتبات العاملين في القطاع بنسبة 67%

في إطار الإهتمام الذي توليه وزارة النفط والغاز بقضايا وحقوق العاملين في قطاع النفط والغاز، عقد بمكتب وزير النفط والغاز المهندس محمد إمحمد عون اجتماع ضم: سالم علي الرميح – رئيس النقابة العامة للنفط، ونبيل عمران أبوالقاسم – العضو المنتدب بالإتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز، وسفيان الجرمي – عضو إتحاد عمال شركة الخليج بمحطة الزاوية.

وتمت مناقشة كافة المواضيع التي تمس عمال قطاع النفط والغاز، وعلى رأسها: دور الوزارة في تفعيل قرار زيادة مرتبات العاملين في قطاع النفط بنسبة 67% ومتابعتها الجادة مع الحكومة ومجلس النواب الليبي لتفعيل هذا القرار، وكذلك النظر في المظالم التي تعرض ويتعرض لها بعض مستخدمي القطاع من إيقاف عن العمل، ونقل تعسفي لبعض النقابيين، وغيرهم من مستخدمي القطاع.