لنقي: البعثة الأممية ضربت بعرض الحائط خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن ومقررات برلين 2

ليبيا- أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي فاطة الزهراء لنقي إن آخر مستجدات الجلسات بجنيف تضمنت تشكيل لجنة توافقات في يوم يفترض به أن يكون الأخير.

لنقي أوضحت في تدوينة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” طالعتها صحيفة المرصد إن هذه اللجنة مناط بها أن توفق بين مقترحين أولهما لممثلين عن القيادة العامة للقوات المسلحة يقضي بالذهاب لانتخابات رئاسية مباشرة على أن يسمح لأعضاء المؤسسة العسكرية من دون الاستقالة من مناصبهم.

وأضافت لنقي إن هذا الأمر هو بخلاف ماجاء في مقترح القاعدة الدستورية للجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي مبينة إن المقترح الثاني قدمه عضو الملتقى علي الدبيبة ومفادة عدم الذهاب أساسا للانتخابات لا تشريعية ولا رئاسية في الـ24 من ديسمبر المقل وهو مخالف لما جاء في خارطة الطريق.

وتابعت لنقي إن قيادة البعثة الأممية اختارت أن يكون هذين المقترحين محورا للمباحثات والمفاوضات بغض النظر عن مخالفة أي منهما لخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 لعام 2021 ومخرجات مؤتمر برلين 2 ضاربة بعرض الحائط مقترح اللجنة القانونية.

وأضافت لنقي إن هذا الأمر تم وإن استمر التكرار إن هذا المقترح هو الأساس وهو ما يمثل عبثا وخلطا للأوراق يصب في مصلحة دعم سلطة الأمر الراهن على حساب الشعب الليبي مؤكدة إمكانية رؤية تحالف وتزاوج بين هذه القوى وأخرى الدكنوني وتقاسما للسلطة.

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