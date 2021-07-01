حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يومي الجمعة والسبت في ليبيا

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة ليومي الجمعة والسبت في ليبيا تشير إلى بدأ التحسن الطفيف على درجات الحرارة .

وبحسب المركز فإن الحالة الجوية المنتظرة اليومين القادمين تشهد بدأ التحسن الطفيف على درجات الحرارة هذا المساء بتحول الرياح الى الشمال على مدن الساحل الغربي.

وبحسب التقارير فإن طقس غدا الجمعة في الشمال الغربي باذن الله تتراوح درجات الحرارة فى حدود (32) الى (35) درجة مئوية غير ان هذا التحسن سيضعف يوم الاحد وترتفع الحرارة ثم تتسع رقعة الكتلة الهوائية المعتدلة تدريجيا معظم مناطق الغرب يوم الاثنين محدثه تحسن واضح على درجات الحرارة.

فيما تكون درجات الحرارة في الشمال الشرقي فى حدود (33 الى 38) درجة مئوية.

وفي الجنوب لا تغير كبير يطرأ على العوامل الجوية يوم الغد.

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