عبدالرزاق سرقن: نسعى لبناء جيل واعد من الشباب مذهبه الاعتدال والوسطية

قال المرشح السابق لرئاسة حزب العدالة والبناء – الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا – عبدالرزاق سرقن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” نسعى لبناء جيل واعد من الشباب مذهبه الاعتدال والوسطية هكذا نحن ودائما سنكون”، على حد تعبيره.

ووقع ” 21 عضوا بملتقى الحوار السياسي- ينتمون أغلبهم لجماعة الإخوان في ليبيا- على مقترح لتأجيل الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر، وبلد من ذلك يتم الاستفتاء على الدستور في اليوم نفسه، يسبقها تشكيل عدة لجان دستورية وسياسية، للنظر في إقرار مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية المنتهية ولايتها، وفي حالة عدم إقراره تعتمد القاعدة الدستورية المعدة من قبل ملتقى الحوار السياسي.

وكشفت ثنايا مقترح الأعضاء الـ21، عن دعوتهم مجلس النواب لاعتماد ميزانية حكومة الوحدة الوطنية، وإلا ينظر فيها ملتقى الحوار السياسي لاعتمادها، كما طالبوا ملتقى الحوار السياسي بحسم المناصب السيادية بعيدا عن مجلسي النواب والدولة، وفي النهاية فإن ما يخفيه هذا المقترح هو التمديد لحكومة الوحدة الوطنية في السلطة إلى آجال غير محددة بعد تاريخ 24 ديسمبر المقبل.