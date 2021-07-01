وزارة النفط الليبية تبحث تفعيل زيادة المرتبات في القطاع بنسبة 67%

عقد بمكتب وزير النفط والغاز الليبي محمد إمحمد عون اجتماع تمت خلاله مناقشة كافة المواضيع التي تمس عمال قطاع النفط والغاز وعلى رأسها: دور الوزارة في تفعيل قرار زيادة مرتبات العاملين في قطاع النفط بنسبة 67% ومتابعتها الجادة مع الحكومة ومجلس النواب الليبي لتفعيل هذا القرار، وفق بيان للوزارة، مساء اليوم الخميس.

وتم خلال الاجتماع كذلك، وفق ذات المصدر، النظر في المظالم التي تعرض ويتعرض لها بعض مستخدمي القطاع من إيقاف عن العمل، ونقل تعسفي لبعض النقابيين، وغيرهم من مستخدمي القطاع.