نائب رئيس الحكومة: نعمل على حل أزمة ديون المصرف الزراعي

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح اليوم 1-7-2021 رئيس مجلس إدارة المصرف الزراعي فتحي أبوشعراية الاربد بمكتبه في طرابلس، حيث ناقش المشاكل الخاصة بالمصرف المستمرة لسنوات منها الديون المستحقة للمصرف والاستثمارات الممولة من المصرف والمتوقفة ،والبحث عن كيفية حلحلتها.

كما استعرض اللقاء الخطط المزمع تنفيذها من قبل المصرف الزراعي المتمثلة في فتح القروض الزراعية وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة لرواد الاعمال.

من جانبه أطلع المهندس رمضان أبوجناح على المقترح المقدم قبل رئيس مجلس إدارة المصرف ،وأكد على وقوفه على الإجراءات المتعثرة التي يمر بها المصرف وانه سيعمل جاهداً على تذليل الصعوبات الخاصة بالمصرف لما له من دور فعال للرفع من الاقتصاد المحلي والدولي وزيادة إلانتاج ،ولخلق فرص عمل للشباب وتحسين معيشة المواطنين.