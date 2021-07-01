سليمان بن صالح: الانتخابات القادمة يجب أن تكون تشريعية فقط

طالب سليمان بن صالح، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، د أن تكون الانتخابات القادمة تشريعية فقط دون الرئاسية، وفق قوله.

كتب بن صالح قائلًا: “الأخوة الأحرار في ليبيا.. بإمكانكم قطع الطريق أمام العابثين بمستقبل ليبيا الذين لا هم لهم إلا تحقيق مصالحهم الشخصية، والذين لا يمثل الوطن لهم إلا مكانا يمارسون فيه خبثهم وسرقاتهم وتزويرهم للحقائق وتسلطهم على خلق الله” وفق قوله.

أضاف قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم: “بإمكانكم قطع الطريق على بعثة الأمم المتحدة التي تتعامل مع الشعب الليبي بالنفاق الظاهر فتعطي بظهرها للأحرار وتصافح الأشرار وتستمع لكلام الفجار، وبإمكانكم قطع الطريق أمام الدول المارقة التي تدفع بالعملاء ليصبحوا قادة ليبيا ومن ثم لتسخرهم لخدمة أهدافها الدنيئة في وطننا الحبيب “.

وتابع قائلًا: “تقطعون الطريق برفضكم التام وبكل قوة لأي مخرحات أو قرارات لا تصب في مصلحة الوطن وتخدم فئة ضالة تريد أن تصل إلى السلطة لتفرض هيمنتها وتبيع مقدرات الوطن لأعداءه .. بإمكانكم قطع الطريق أمام كل هؤلاء بإصراركم على أن تكون الانتخابات القادمة تشريعية فقط دون الرئاسية ولن تكون هناك انتخابات رئاسية حتى التصويت على مسودة الدستور” وفق تعبيره.

وواصل قائلًا: “إن سكوتكم واستكانتكم واعتمادكم على حسن النوايا وتسليم الأمر برمته لبعثة الأمم المتحدة هو تنازل خطير من قبلكم لصالح قوى البغي والظلام ويعتبر بمتابة إذن لها بأن تعود ثانية لتفسد في الأرض وتهلك الحرث والنسل.. لا تستسلموا للضغوط ولا تأخذكم في وطنكم لومة لائم، ولا تعولوا على أحد غير قوتكم وقوتكم في وحدة صفكم ووحدة كلمتكم” وفق تعبيره.