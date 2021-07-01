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الدبيبة يمنح بعض موظفي “الكهرباء” علاوة بـ600 دينار شهريا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الخميس، منح “علاوة تمييز” للمهندسين والفنيين الميدانيين العاملين بالشركة العامة للكهرباء.

ونص قرار الدبيبة الذي نشرته الشركة عبر حسابها في موقع “فيسبوك”، على: “تمنح علاوة تمييز بقيمة 600 دينار شهريا للعاملين بالشركة العامة للكهرباء من فئة المهندسين والفنيين الميدانيين”.

وخلال زيارته للشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء الماضي، أكد الدبيبة، أن الحكومة وديوان المحاسبة والمصرف المركزي، قدموا كافة التسهيلات اللازمة للشركة العامة للكهرباء وخاصة خطتها العاجلة.

وشدد الدبيبة خلال لقائه بمقر الشركة، مجلس الإدارة وبعض المهندسين، على ضرورة المتابعة اليومية للخطة العاجلة المعتمدة من قبل الحكومة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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