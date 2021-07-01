النعمي: يجب منع ترشح أي شخصية يمكن أن تتحول إلى طاغية

قال عبد الحميد النعمي وزير خارجية “حكومة الإنقاذ” السابقة، إن: “المعادلة الصحيحة تشمل قاعدة دستورية + انتخابات برلمانية + انتخابات رئاسية وفق شروط تمنع تنصيب طاغية جديد” على حد قوله.

وواصل قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الخميس: “يجب أن نتحرك كنشطاء وفاعلين سياسيين وفق خطة وأولويات.. الآن لو تحصلنا على انتخابات مع منع ترشح أي شخصية يمكن أن تتحول إلى طاغية” وفق تعبيره.

وواصل قائلًا: “هذا يعتبر انجازا كبيرا. الباقي كله ساهل. لكن لو بدأت بمطلب مستحيل تحقيقه فقد خسرت كل شيء. الناس لن تقبل بالتمديد للمجلسين حتى بحجة الدستور. وأعتقد أنهم محقون. لأنك لو طالبت بالدستور اولا فإنك ستمدد للمجلسين ولن تتحصل على الدستور بسبب عامل الوقت وهامش المناورة المتاح للمعرقلين والمخربين”.

واختتم تدوينته: “لكن لو قدمت معادلة ينتج عنها إزاحة المجلسين مع عدم وقوع البلاد في قبضة طاغية جديد فإنه سيكون بامكانك استدراك موضوع الدستور. أتمنى أن لا نضيع الفرصة هذه المرة أيضا ونتخذ القرار الصحيح” وفق تعبيره.