المنفي يبحث هاتفيا مع أمير قطر مستجدات الأوضاع في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، هاتفيا، مع أمير دولة قطر تميم بن حمد، مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ويناقشان أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلى اتصالا هاتفيا مساء اليوم من الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا الشقيقة.

وبحسب الوكالة القطرية، فإنه جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما مستجدات الأوضاع في ليبيا.