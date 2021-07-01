ليبيا ومالطا يتفقان على استئناف الرحلات الجوية بعد استكمال الترتيبات الأمنية

اتفقت ليبيا ومالطا على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين بعد استكمال الترتيبات الامنية والتنفيذية وفقا للقوانين المعمول بها لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من دولة مالطا الخميس يترأسه وزير المالية مطار معيتقة الدولي للوقوف على جاهزية المطارات الليبية لاستقبال الرحلات الدولية منها وإليها، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

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واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح مجال بحري بين مالطا ومصراتة المدة القادمة. وضم وفد مالطا مدير مكتب الامن بالطيران المدني المالطي ورئيس مجلس ادارة الخطوط المالطية ومدير عام شركة «ميدافيا» للطيران.

حضر عن الجانب الليبي كلا من وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد السويسي ومساعد رئيس مصلحة الطيران المدني، ومدير عام مطار معيتيقة الدولي ومدير مكتب امن الطيران بمصلحة الطيران المدني الليبي إضافة إلى مدير ادارة المنافذ لجهاز الامن الداخلي ومدير مكتب الامن والسلامة بمطار معيتيقة.

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