أعيان مصراتة: يجب منع العسكريين من الترشح مالم يمضي على استقالتهم 5 سنوات

أصدر مجلس الحكماء والأعيان في مصراتة، وعدد من منظمات المجتمع المدني بمصراتة بيان بشأن مخرجات الحوار السياسي، قالا فيه: “بعد اطلاعنا على ما صدر عن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن لجنة الحوار السياسي، فيما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وفي الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على قيام الدولة المدنية، وعدم العودة إلى حكم الفرد والعسكر، وحفاظا على استقلال وسيادة ليبيا، فإننا نعبر عن رفضنا المطلق للسماح بالترشح للانتخابات الرئاسية بشكل خاص، لكل من ينتمي إلى المؤسسة العسكرية، مالم يكن قد مضي على استقالته منها خمس سنوات على الأقل” وفق قولهم.

أضاف البيان: “كذلك كل من يحمل جنسية دولة أخرى، وكل من ساهم في قمع الليبيين، أو صدر ضده حكم قضائي، أو أنه مطلوب حاليا للمحاكم الليبية أو الدولية، وننبه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمشاركين في الحوار السياسي، إلى خطورة الإقدام على تصرفات من شأنها جر البلاد إلى وضع يعود بها إلى دائرة الحروب والصراعات المسلحة”.