تيار ليبيا للجميع: سنقاوم بكل السلبل المشروعة محاولات عرقلة تنفيذ كامل بنود خارطة الطريق

ليبيا- صدر عن تيار ليبيا للجميع البيان رقم 6 بشأن مجريات جلسات ملتقى الحوار السياسي المنعقدة برعاية البعثة الأممية في جنيف بمتابعة عن كثب من قبل التيار.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه تطرق أيضا إلى ما يتم تداوله في وسائل الإعلام وتصريحات وتغريدات بعض أعضاء الملتقى”لجنة الـ75″ مشددا على حرص التيار على الالتزام بمخرجات مؤتمري برلين و2 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 لعام 2021 وتنفيذ كامل بنود خارطة الطريق.

وأضاف البيان إن هذه الخارطة تم إقرارها عن طريق ملتقى الحوار السياسي ونتج عنها تشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية فضلا عن تحديد موعد نهائي للانتخابات الرئاسية والتشريعية بحلول الـ24 من ديسمبر المقبل.

وتحدث البيان عن الدور الوطني للتيار الذي يدفع من خلاله إلى تبني المسار الديموقراطي والتداول السلمي على السلطة وصولا إلى تحقيق الاستقرار والازدهار والنماء مشيرا إلى إنه إنطلاقا من كل ذلك وحرصا على ما تقدم فإن التيار يسجل تحفظا كبيرا على تصريحات بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

وتابع البيان إن الهدف من هذه التصريحات هو عرقلة إتمام المسار الدستوري والانتخابي ونسف النجاحات والتوافقات التي أنجزتها البعثة الأممية في فبراير الماضي محذرا في هذا المقام من إمكانية إنهيار المسار السياسي برمته والرجوع إلى المربع الأول وعودة الانقسام السياسي والمؤسساتي.

وأضاف البيان إن كل هذا قد يتسبب في تأزم الوضع الأمني والاقتصادي في ليبيا بشكل عام وهو أمر مرفوض من قبل التيار الذي لن يسمح به بكل السبل القانونية والسلمية المشروعة داعيا البعثة الأممية والمجتمع الدولي وكل القوى الوطنية للالتزام والوفاء بتعهداتهم لضمان تنفيذ كامل بنود خارطة الطريق.

وأختتم البيان بالقول إن هذا التنفيذ يجب أن يتم من دون استثناءات أو مجاملات أو تأخير أو تسويف تحقيقا لتطلعات الأمة الليبية لتحقيق السلام والوئام المجتمعي.

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