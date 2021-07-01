حفل افتتاح الاجتماع الثاني للحركة العامة للكشافة والمرشدات ليبيا

شهدت قاعة البرلمان بمدينة البيضاء، حفل افتتاح الاجتماع الثاني لهيئة القيادة العامة للحركة العامة للكشافة والمرشدات ليبيا للعام 2021.

حفل الافتتاح، الذي حضره القائد العام للحركة العامة للكشافة والمرشدات فرج بن سليم، ورئيس المؤتمر الكشفي العام عبدالرازق عوض، ووزير الشباب فتح الله الزني وأعيان وحكماء البيضاء، تم فيه تكريم وتقليد وسام الصنوبر الكشفي لأول مره في ليببا لبعض الشخصيات ومنهم عضو مجلس النواب عبدالمطلب ثابت، ومدير مصرف التجاري الوطني الصديق خنفر، ووزير العمل بالحكومة الليبية السابق مسعود صوه، كما تم تقليد وسام البيئة الكشفي العالمي للفرقة الاولى فتيان بمفوضية الجبل الاخضر.

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