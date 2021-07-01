الصادق: البرلمان حدد جلسة للبت في المناصب السيادية

قالت الناطق الرسمي لتجمع الوسط النيابي، حليمة الصادق، إن التجمع شارك في مخرجات جلسة 28مايو لمجلس النواب، التي تم استعراض كتاب لجنة 5+5 العسكرية الذي يطالب بضرورة تعيين وزيرا للدفاع، يؤكد الكتاب على عدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزيراً لها.

وأشارت الصادق، في بيان نشره تجمع الوسط النيابي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن المقترح طالب اللجنة المالية بتقديم مقترح لإقرار الميزانية العامة لعام 2021، مطالبا اللجنة التشريعية بالعمل على تعديل قانون المرتبات لكل العاملين بالدولة وعرضه الجلسة القادمة على مجلس النواب، وقانون الحكم المحلي.

وشددت على أن البرلمان قرر استدعاء الحكومة جلسة الإثنين المقبل بعد اعتذراها عن جلسة الثلاثاء الماضي، كما تحديد جلسة للبت في بند المناصب السيادية، والتأكيد على تفعيل اللجان النوعية بمجلس النواب ، موضحة أنه تم تعليق الجلسة إلى الجلسة الإثنين المقبل الموافق 5 يوليو” .

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