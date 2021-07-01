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الصادق: البرلمان حدد جلسة للبت في المناصب السيادية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قالت الناطق الرسمي لتجمع الوسط النيابي، حليمة الصادق، إن التجمع شارك في مخرجات جلسة 28مايو لمجلس النواب، التي تم استعراض كتاب لجنة 5+5 العسكرية الذي يطالب بضرورة تعيين وزيرا للدفاع، يؤكد الكتاب على عدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزيراً لها.

وأشارت الصادق، في بيان نشره تجمع الوسط النيابي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن المقترح طالب اللجنة المالية بتقديم مقترح لإقرار الميزانية العامة لعام 2021، مطالبا اللجنة التشريعية بالعمل على تعديل قانون المرتبات لكل العاملين بالدولة وعرضه الجلسة القادمة على مجلس النواب، وقانون الحكم المحلي.

وشددت على أن البرلمان قرر استدعاء الحكومة جلسة الإثنين المقبل بعد اعتذراها عن جلسة الثلاثاء الماضي، كما تحديد جلسة للبت في بند المناصب السيادية، والتأكيد على تفعيل اللجان النوعية بمجلس النواب ، موضحة أنه تم تعليق الجلسة إلى الجلسة الإثنين المقبل الموافق 5 يوليو” .

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • بجب ان بمارس دوره التشريعى والرقابى كاملا بعد ان اكتمل واصبح بمثل كل فئات الشعب وبرفض الوصاية والدولية او مسمار جحا خايب المشرى فقط سقط مجلسه الذى اخترعه فى اتفاق الصخيرات وظن انه اعلى من الدولة ولكنه سقط شرعا مع انتهاء صلاحية الصخيرات وما يتحجج له من اتفاق بوزنيفة فلا بمثل سوى راى من حضروه وغير ملزم لمجلس النواب الذى لم يصدق عليه اصلا ومجلس النواب منتخب من الشعب وهو ااسلطة التشريعية والرقابية المعترف بها محليا وعااميا فهى من منحت ااحكومة الثقة وتراقب عملها ومن حقها سحب الثقة منها ورفض اى مبزانية لا تقتع نواب الشعب

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