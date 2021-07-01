رئيس الحزب المدني: الليبيات المتزوجات من أجانب حقوقهن محجور عليها من الدولة

عقد أمس الأربعاء اجتماع في مقر الحزب بمدينة بنغازي ضم كلاً من: رئيس الحزب المدني الديمقراطي، المكلف نجيبة استيتة ومدير إدارة الانتخابات بالحزب الدكتور يونس فنوش، بالاضافة إلى عدد من السيدات الليبيات المتزوجات من غير ليبيين.

وبحسب بيان تركز الاجتماع على تدارس مختلف أبعاد قضية المرأة الليبية المتزوجة من غير الليبي وحقوقهن المحجور عليها في مؤسسات الدولة، وتم الاتفاق على تبادل الأراء والأفكار بين صاحبات القضية من مختلف أنحاء الوطن.

وقد عبر الحزب من خلال استيتة وفنوش على قناعة الحزب بعدالة هذه القضية واستعداده للمساهمة في البحث عن حلول ومعالجات لها، وفي ختام اللقاء ألقت السيدة نجيبة استيتة بياناً بهذا الشأن.