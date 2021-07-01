عضو بملتقى الحوار: أعضاء الإخوان بالملتقى يستميتون لتأجيل الانتخابات الرئاسية

أكد عضو في ملتقى الحوار السياسي، أن هناك أعضاء منتمين لجماعة الإخوان بالملتقى يستميتون لتأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية.
وأوضح المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته في تصريحات لصحيفة “الاتحاد”، أن الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان، قدموا مقترحًا بإجراء الانتخابات البرلمانية، وتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى حين إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور.
وأشار إلى أن أعضاء ملتقى الحوار المنتمين إلى الإخوان قدموا مقترحا للأمم المتحدة، لتقليص صلاحيات الرئيس المنتخب وصلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي، وربط تفعيل قرارته بتحقيق إجماع من مجلس الأمن القومي في ليبيا.
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