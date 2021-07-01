عضو بملتقى الحوار: أعضاء الإخوان بالملتقى يستميتون لتأجيل الانتخابات الرئاسية

أكد عضو في ملتقى الحوار السياسي، أن ‏هناك ‏أعضاء منتمين لجماعة الإخوان بالملتقى ‏يستميتون ‏لتأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية.‏

وأوضح المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته في تصريحات لصحيفة “الاتحاد”، أن ‏الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان، قدموا مقترحًا ‏بإجراء الانتخابات البرلمانية، وتأجيل ‏الانتخابات الرئاسية إلى حين ‏إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور.‏

وأشار إلى أن أعضاء ملتقى الحوار المنتمين إلى الإخوان ‏قدموا ‏مقترحا للأمم المتحدة، لتقليص صلاحيات الرئيس ‏المنتخب ‏وصلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي، وربط تفعيل ‏قرارته ‏بتحقيق إجماع من مجلس الأمن القومي في ليبيا.‏

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