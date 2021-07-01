المنفوخ: أنا ضد انتخاب الرئيس بشكل مباشر

قال عضو ملتقى الحوار السياسي معاذ المنفوخ، إنه: “ما زالت هناك بعض الاختلافات بين الأعضاء مبنية على مخاوف لوجستية وأمنية متجسدة على أرض الواقع ومرتبطة بخارطة الطريق وجملة من النقاط، كالمادة الأولى التي تنص على ضرورة توفير بيئة مناسبة للانتخابات التي منها بسط سيادة السلطة التنفيذية على كامل التراب الليبي وحل مشكلة الأرقام الإدارية وتوحيد المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية وخروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا” وفق قوله.

أضاف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: “لجنة 13 قاربت على الانتهاء من تجهيز آلية التصويت على المقترحات المقدمة وإحالتها لملتقى الحوار لينظر أيؤخذ بها أم لا، و لسنا مع تأجيل الانتخابات، وإذا كان الاستفتاء على الدستور يعيقها يؤجل لما بعدها” على حد تعبيره.

وواصل قائلًا: “أنا ضد انتخاب الرئيس بشكل مباشر إن كان على قاعدة دستورية لا دستور دائم، لوجود قوة عسكرية مسيطرة على 7 دوائر انتخابية، ولا أحد يضمن عدم تسييس الانتخابات عن طريق هذه القوة العسكرية التي ستؤمن صناديق الاقتراع” على حد زعمه.

وتابع قائلًا: “بعثة الأمم المتحدة لم تصر على القاعدة الدستورية فقط بل فتحت المجال على عدد كبير من النقاط والمقترحات، وهذا ما وسّع الهوّة نوعا ما بين أعضاء الملتقى، فلم يكن هناك جدول أعمال محدد في نقاط واضحة ومرتبة ما فتح آلية النقاش بشكل موسع” على حد قوله.