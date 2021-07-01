محلل تركي: الدبيبة يميل لتركيا بحرصه على ‏استخدام مصطلح “المرتزقة الأجانب” فقط

أكد الصحفي والمحلل السياسي التركي، فهيم طاشتكين، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة يميل ناحية التواجد التركي على الأراضي الليبية، ذلك حرص على استخدام مصطلح “المرتزقة الأجانب” بدلا من “القوات الأجنبية”.
ولفت طاشتكين مقال له بموقع “المونيتور”،إلى أن الوجود العسكري التركي، سيصبح مصدر توتر مع اقتراب الانتخابات المقرر إقامتها في 24 ديسمبر المقبل.
وقال إنه ربما تمكنت تركيا من درء الضغط، لسحب وجودها العسكري في ليبيا من خلال الموافقة على سحب الميليشيات السورية، لكن سياسات أنقرة توسع الانقسام بين الجهات الليبية المتنافسة وتوسع الجبهة المناهضة لتركيا على الساحة الدولية.
وتحدث عن أنه بالرغم من عدم التقدم في الجهود المبذولة لدمج المؤسسات الليبية المتنافسة، أو تشكيل جيش وطني، أو تحييد الميليشيات الليبية غير النظامية، أو صياغة دستور جديد وقوانين انتخابات، إلا أنه تحول وجود المقاتلين الأجانب في البلاد إلى عقبة رئيسية أمام كل الجهود المبذولة على هذه الجبهات.
وتطرق إلى أنه ترددت أصداء الدعوات الدولية، لسحب المقاتلين الأجانب من البلاد في النص النهائي للاجتماع، ولكن قبول المادة مع التحفظات التركية، التي سعت لاستخدام مصطلح ”جميع المرتزقة” بدلا من “جميع القوات الأجنبية”، في محاولة لتأمين وجود القوات التركية على الأرض، إلا أن مصر رفضت طلبها وأعاقت إعادة تغيير الصياغة.
واستمر بقوله إن استراتيجية أنقرة تتمثل في مساومة المقاتلين السوريين الذين نقلتهم إلى ليبيا، في محاولة لإبقاء القوات التركية في البلاد.
وأشار إلى أنه كجزء من هذه الاستراتيجية، سعت تركيا إلى إجبار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على دعم موقف أنقرة قبل المؤتمر، حيث قام وفد كبير رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية في تركيا وكذلك المتحدث باسم الرئاسة ورئيس المخابرات ورئيس الأركان العامة بزيارة غير معلنة للدولة التي مزقتها الحرب في 12 يونيو.
وأوضح أن محافظة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش على موقف حازم من انسحاب جميع القوات الأجنبية من البلاد، ولكن كان رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة على اتصال وثيق بوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال المؤتمر، وتحدث عن التمييز بين المقاتلين الأجانب والمرتزقة.
ولفت إلى أن تمييز الدبيبة لصالح تركيا واضحا بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وقال الدبيبة عقب الاجتماع الذي عقد في 24 يونيو إنه شدد على أهمية الانسحاب العاجل لـ”جميع المرتزقة الأجانب” من البلاد، بدلا من ذكر “جميع القوات الأجنبية”.
وأتبع بقوله إنه “في ظل عدم وجود آلية لفرض انسحاب القوات الأجنبية، فإن الأمر يتوقف على المفاوضات بين الأطراف المعنية”.
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