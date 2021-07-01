محلل تركي: الدبيبة يميل لتركيا بحرصه على ‏استخدام مصطلح “المرتزقة الأجانب” فقط

أكد الصحفي والمحلل السياسي التركي، فهيم طاشتكين، أن رئيس ‏حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة يميل ناحية ‏التواجد التركي على الأراضي الليبية، ذلك حرص على استخدام ‏مصطلح “المرتزقة الأجانب” بدلا من “القوات الأجنبية”.‏

ولفت طاشتكين مقال له بموقع “المونيتور”،إلى أن ‏الوجود ‏العسكري التركي، سيصبح مصدر توتر مع اقتراب ‏الانتخابات المقرر ‏إقامتها في 24 ديسمبر المقبل.‏

وقال إنه ربما تمكنت ‏تركيا من درء الضغط، لسحب وجودها ‏العسكري في ليبيا من خلال ‏الموافقة على سحب الميليشيات ‏السورية، لكن سياسات أنقرة ‏توسع الانقسام بين الجهات الليبية ‏المتنافسة وتوسع الجبهة ‏المناهضة لتركيا على الساحة الدولية.‏

وتحدث عن أنه بالرغم من عدم التقدم في الجهود المبذولة ‏لدمج ‏المؤسسات الليبية المتنافسة، أو تشكيل جيش وطني، أو ‏تحييد ‏الميليشيات الليبية غير النظامية، أو صياغة دستور جديد ‏وقوانين ‏انتخابات، إلا أنه تحول وجود المقاتلين الأجانب في البلاد ‏إلى عقبة ‏رئيسية أمام كل الجهود المبذولة على هذه الجبهات.‏

وتطرق إلى أنه ترددت أصداء الدعوات الدولية، لسحب ‏المقاتلين ‏الأجانب من البلاد في النص النهائي للاجتماع، ولكن قبول ‏المادة مع ‏التحفظات التركية، التي سعت لاستخدام مصطلح ‏‏”جميع ‏المرتزقة” بدلا من “جميع القوات الأجنبية”، في محاولة ‏لتأمين ‏وجود القوات التركية على الأرض، إلا أن مصر رفضت طلبها ‏وأعاقت إعادة تغيير الصياغة.‏

واستمر بقوله إن استراتيجية أنقرة تتمثل في مساومة ‏المقاتلين ‏السوريين الذين نقلتهم إلى ليبيا، في محاولة لإبقاء القوات ‏التركية في ‏البلاد.‏

وأشار إلى أنه كجزء من هذه الاستراتيجية، سعت تركيا إلى ‏إجبار ‏حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على دعم موقف أنقرة ‏قبل ‏المؤتمر، حيث قام وفد كبير رفيع المستوى يضم وزراء ‏الخارجية ‏والدفاع والداخلية في تركيا وكذلك المتحدث باسم ‏الرئاسة ورئيس ‏المخابرات ورئيس الأركان العامة بزيارة غير معلنة ‏للدولة التي مزقتها ‏الحرب في 12 يونيو.‏

وأوضح أن محافظة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ‏على ‏موقف حازم من انسحاب جميع القوات الأجنبية من البلاد، ‏ولكن ‏كان رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة على ‏اتصال ‏وثيق بوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال ‏المؤتمر، ‏وتحدث عن التمييز بين المقاتلين الأجانب والمرتزقة.‏

ولفت إلى أن تمييز الدبيبة لصالح تركيا واضحا بعد اجتماعه ‏مع ‏وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وقال الدبيبة عقب ‏الاجتماع ‏الذي عقد في 24 يونيو إنه شدد على أهمية الانسحاب ‏العاجل ‏لـ”جميع المرتزقة الأجانب” من البلاد، بدلا من ذكر “جميع ‏القوات الأجنبية”.‏

وأتبع بقوله إنه “في ظل عدم وجود آلية لفرض انسحاب ‏القوات ‏الأجنبية، فإن الأمر يتوقف على المفاوضات بين الأطراف ‏المعنية”.‏

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