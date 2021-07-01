أمريكا تصنف تركيا ضمن قائمة الدول التي يجند فيها الأطفال للعمل كمرتزقة

أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية تركيا لأول مرة في قائمة الدول التي يستخدم فيها القصر كجنود.

وأدرجت واشنطن الدولة الوحيدة المتمتعة بالعضوية في الناتو في قائمة تشمل 15 دولة حيث تقوم بها القوات الحكومية أو الشرطة أو قوات الأمن أو القوات شبه العسكرية المدعومة من الحكومة في عام 2020 بتجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود.

وقالت الوزارة في التقرير إن “تركيا تقدم دعما ملموسا لميليشيا السلطان مراد في سوريا”، وهي فصيل مرتزقة تؤيده أنقرة منذ زمن طويل وتقول الخارجية الأمريكية إنه جند واستخدم أطفالا كمقاتلين.

وتُعرِّف وزارة الخارجية الأمريكية الطفل الجندي بأنه أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا يتم تجنيده قسرًا في الجيش، أو متطوعًا في حال يقل عمره عن 15 عامًا.

وتشمل القائمة إلى جانب تركيا كل من أفغانستان وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإيران والعراق ومالي ونيجيريا والصومال وجنوب السودان وسوريا وفنزويلا واليمن.