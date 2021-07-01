المحجوب: «تيار الشباب الوطني» سيظل الحصن المنيع أمام أبواق الإخوان

قال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش، إن إدارة التوجيه المعنوي نظمت الاجتماع الأول للتيار الوطني من الداعمين للقوات المسلحة، الشباب الأبطال الحصن المنيع الصامد الذي وقف أمام الإعلام الإخواني وأبواقه وأظهر حقيقتهم للعالم”

وأضاف المحجوب، في بيان له، إن ذلك يأتي حرصاً من القيادة العامة وبناءً على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، بالاهتمام ومتابعة الداعمين للقوات المسلحة

ولفت إلى أن هؤلاء الأبطال المدافعين عن وطنهم بما يملكون من قدرات وكفاءات الذين جاهدوا بأموالهم وبقدراتهم ولبوا نداء الوطن ولم يبخلوا ولم يتخاذلوا ولم يتأخروا”.

وقد عقد الاجتماع بقاعة المؤتمرات بالجامعة الدولية بحضور مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب ورئيس مركز التمكين الإستراتيجي الدكتور محمد المصباحي وعدد من المدونين المعروفة صفحاتهم من جنوب وغرب وشرق البلاد

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي، أهمية هؤلاء الشباب وأهمية ما قاموا به من جهد وما نفذوه على أرض الواقع وما أنجزوه حيث كانوا فعلاً فالموعد عندما نادى الوطن”

وشدد المحجوب، خلال الاجتماع، على ضرورة متابعة مايتطلبه الموقف وكيفية مواصلة ردع إعلام الفوضى وإعلام النهب الإعلام الإخواني المتآمر الذي ليس لديه أي مشروع سياسي ولا اقتصادي ولا مشروع ديني، الذين عاثوا في الأرض فساداً وجاءوا بالإرهابيين وحاولوا القضاء على المؤسسة العسكرية”.