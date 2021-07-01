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المحجوب: «تيار الشباب الوطني» سيظل الحصن المنيع أمام أبواق الإخوان

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش، إن إدارة التوجيه المعنوي نظمت الاجتماع الأول للتيار الوطني من الداعمين للقوات المسلحة، الشباب الأبطال الحصن المنيع الصامد الذي وقف أمام الإعلام الإخواني وأبواقه وأظهر حقيقتهم للعالم”

وأضاف المحجوب، في بيان له، إن ذلك يأتي حرصاً من القيادة العامة وبناءً على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، بالاهتمام ومتابعة الداعمين للقوات المسلحة

ولفت إلى أن هؤلاء الأبطال المدافعين عن وطنهم بما يملكون من قدرات وكفاءات الذين جاهدوا بأموالهم وبقدراتهم ولبوا نداء الوطن ولم يبخلوا ولم يتخاذلوا ولم يتأخروا”.

وقد عقد الاجتماع بقاعة المؤتمرات بالجامعة الدولية بحضور مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب ورئيس مركز التمكين الإستراتيجي الدكتور محمد المصباحي وعدد من المدونين المعروفة صفحاتهم من جنوب وغرب وشرق البلاد

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي، أهمية هؤلاء الشباب وأهمية ما قاموا به من جهد وما نفذوه على أرض الواقع وما أنجزوه حيث كانوا فعلاً فالموعد عندما نادى الوطن”

وشدد المحجوب، خلال الاجتماع، على ضرورة متابعة مايتطلبه الموقف وكيفية مواصلة ردع إعلام الفوضى وإعلام النهب الإعلام الإخواني المتآمر الذي ليس لديه أي مشروع سياسي ولا اقتصادي ولا مشروع ديني، الذين عاثوا في الأرض فساداً وجاءوا بالإرهابيين وحاولوا القضاء على المؤسسة العسكرية”.

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«تيار الشباب الوطني» أبواق الإخوان الحصن المنيع المحجوب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • الاسلام لا يمثله لا الاخوان ولا موسسات عسكرية او منظمات ارهابية
    الاسلام هو مسؤلية ومظلة وطنية اجتماعية فيها قوانين لا تتغير يجب احترام قوانينه والعمل بها في الحياة الواقعية.
    بالنسبة الى الشباب بدون الاسلام لا يوجد لهم شخصية وطنية ولا أهداف عملية
    ويوجد من يريد الزواج وبناء حياة عملية
    ويوجد أيتام لم يتزوجوا ولم يتحصلوا على اي اعانة للزواج او اي تسهيلات من الدولة او توفير لهم اعمال صالحة لحالات اليتم وفقدان الأبوين
    فكل هذا يقع تحت مظلة الاسلام ف تزويجً الأيتام امر من الله تعالى لاولياء الأمور وحملة الكتاب وحتى الجيران والأقارب وشيوخ البلديات –
    لحماية الأيتام الشباب من الانحراف او الحرمان ومساعدتهم لبناء حياة أسرية لهم –
    وكل هذا غفلت عليه الانانية والاحزاب والذين يطمعون فالاموال وياكلون امًوال الأيتام ظلما في بطونهم – وهذا الذي جعل التشتت والانحراف اقرب طريق لفاقدي الأبوين –
    وهذه مسؤلية تقع على الشءون الاجتماعية والإسلامية للبلديات داخل الدولة الليبية . وسيحاسبهم الله عليها –
    انقذوا ايتامكم وزوجوهم واحفظوا اموالهم وأبعدوهم عّن المفسدين والمفسدات – عسى الله ان يغفر لكم ذنوبكم وييسر لكم شءونكم .
    هذه ليست كفاله يتامى – انما الحفاظ على الأمانة امام الله عزوجل . والله عليم حكيم –

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