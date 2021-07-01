«بليحق»: الإخوان يسعون لعرقلة الانتخابات بأي ثمن

قال عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إن جماعة الإخوان تسعى لعرقلة إجراء الانتخابات بأي ثمن.

وأضاف عبدالله بليحق، خلال تصريحات متلفزة، رصدتها “الساعه 24″، أن “المنتسبين لتيار الإسلام السياسي يقاتلون من أجل إفشال مشروع الانتخابات لأنهم يعلمون أنهم سيخسرونها.”

وشدد على أن الشعب الليبي يريد انتخاب رئيس بطريقة مباشرة وأن أي استفتاء على الدستور سيؤجل الانتخابات.

وأشار إلى أن أطرافا في ملتقى الحوار تسعى لتأجيل الانتخابات، خاصة تيار الإسلام السياسي الذي لا يريد إجراء الانتخابات، لأنه مستفيد من الوضع الحالي، ويخشى من نتائج الانتخابات.