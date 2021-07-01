ليبيا الان

«بليحق»: الإخوان يسعون لعرقلة الانتخابات بأي ثمن

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إن جماعة الإخوان تسعى لعرقلة إجراء الانتخابات بأي ثمن.

وأضاف عبدالله بليحق، خلال تصريحات متلفزة، رصدتها “الساعه 24″، أن “المنتسبين لتيار الإسلام السياسي يقاتلون من أجل إفشال مشروع الانتخابات لأنهم يعلمون أنهم سيخسرونها.”

وشدد على أن الشعب الليبي يريد انتخاب رئيس بطريقة مباشرة وأن أي استفتاء على الدستور سيؤجل الانتخابات.

وأشار إلى أن أطرافا في ملتقى الحوار تسعى لتأجيل الانتخابات، خاصة تيار الإسلام السياسي الذي لا يريد إجراء الانتخابات، لأنه مستفيد من الوضع الحالي، ويخشى من نتائج الانتخابات.

الوسوم

أي ثمن الإخوان الانتخابات بليحق عرقلة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ردا على مسرحية الخوان الفاشلة على ممثلى برقة فى لجنة الحوار الانسحاب اذا استمرت مسرحية حريم السلطان الهزلية وبعلنوا امام العالم تفويض اللجنة التشربعية بمجلس النواب وضع القاعدة الدستورية واصدار مجلس النواب للقوانين الانتخابية باسم الشعب الذى انتخبهم !!
    فيجب على المشاركين فى الحوار من الداعمين للسيادة الوطنية والرافضين لالاعيب الخوان حريم السلطان جمع التوقيعات على طلب للمبعوث الاممى بتفويض مجلس النواب حق اصدار قوانين الانتخابات باسم الشعب ورفض اى تصويت على خزعبلات الخوان التى تريد عرقلة الانتخابات

    رد