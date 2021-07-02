بليحق: الإخوان يسعون لعرقلة الانتخابات بأي ثمن

قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن جماعة الإخوان تسعى لعرقلة إجراء الانتخابات بأي ثمن.

بليحق، وخلال تصريحات متلفزة، أضاف: أن “المنتسبين لتيار الإسلام السياسي يقاتلون من أجل إفشال مشروع الانتخابات لأنهم يعلمون أنهم سيخسرونها.”

وشدد على أن الشعب الليبي يريد انتخاب رئيس بطريقة مباشرة وأن أي استفتاء على الدستور سيؤجل الانتخابات.

وأشار إلى أن أطرافا في ملتقى الحوار تسعى لتأجيل الانتخابات، خاصة تيار الإسلام السياسي الذي لا يريد إجراء الانتخابات، لأنه مستفيد من الوضع الحالي، ويخشى من نتائج الانتخابات.

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