الإخواني مرغم: يجب عدم إجراء الانتخابات في المنطقة الشرقية والجنوبية وضمان بقاء الأتراك

زعم عضو المؤتمر الوطني السابق، وعضو جماعة الإخوان ‏الإرهابية، محمد مرغم، أن “برنامج البعثة الأممية منذ بداية عمله ‏على تمكين (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر من السيطرة على ليبيا”، بحسب زعمه.

مرغم، وفي تصريحات لقناة “التناصح”، التي يمتلكها مفتي الإرهاب المعزول الصادق الغرياني، أضاف: “أنه ‏رغم أن (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر هجم على طرابلس والأمين عام للأمم المتحدة كان في ‏منتصف طرابلس، فماذا فعلوا له أخرجوا السراج وأبقوا على (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر، ‏لأنه رفض أن يكمل برنامجهم في التمكين لـ (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر”، بحسب زعمه.

وأشار إلى أن الحل عند البعثة الأممية أنهم لا يريدون حل المشكلة ‏بل يريدون التمكين لـ (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر، والمشكلة الرئيسية أمامهم في هذا ‏البرنامج هو وجود القوات التركية في ليبيا، ولذلك يريدون أن يأتوا ‏بحكومة شرعية تخرج القوات التركية”، بحسب زعمه.

وأضاف بقوله “الذي يجري في جنيف كله، من أن أجل استبعاد ‏مشروع الدستور، الذي أقرته الهيئة التأسيسة وهذا المشروع جاهز ‏من 4 سنوات، ويريدون التغاضي عنه لأن الليبيين اتفقوا في ‏هذا المشروع على استبعاد العناصر العسكرية وأصحاب الجنسيات ‏الأجنبية فلذلك يجب استبعاد المشروع”، بحسب زعمه.

ووصف استبعاد الدستور من قبل البعثة الأممية أول تلك ‏الخطوات لنصرة (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر، وأنهم يريدون إرسال قاعدة دستورية لا تمنع (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) ‏حفتر من الترشح ولا تحرمه من منصبه العسكري أيضا، لافتا إلى أن ‏تشكيل لجنة للتوافق استبعاد كامل لكل أعضاء ملتقى الحوار ‏وكأنهم لا يشاركون في اتخاذ القرار”، بحسب زعمه.

واستمر في هجوم على البعثة الأممية بقوله إنها تسعى لإخراج الأمر ‏من أيدي الليبيين، ويريدون سلطة تعتمد على سند خارجي، خاصة ‏وأن البعثة الأممية منذ انتخاب البرلمان، ورفضهم حكم المحكمة ‏الدستورية، ودعمهم للطرف الآخر وأعطوه السلطة التشريعية عن ‏طريق الدعم الدولي أي بسند خارجي خلافا بالقانون”، بحسب زعمه.

ولفت إلى أن البعثة الأممية تهدم الدستور، ولا تريد كل ما ‏يساند السيادة الوطنية، قائلاً: “وأي هدف آخر سيجعل ‏الأمواج تتلطمنا بصورة متكررة على الدوام”، بحسب زعمه.

وانتقل بحديثه عن مستقبل 24 ديسمبر والانتخابات، ‏بقوله “ورغم تأييدي لإجراء الاستفتاء والانتخابات بما يرضى به ‏الشعب الليبي ولكن هناك عائق للانتخابات، وهو وجود (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) على ‏مساحة واسعة من الأراضي الليبية”، بحسب زعمه.

وأردف قائلا “لن يكون هناك استفتاء شفاف أو انتخابات ‏شفافة و (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر لن يسمح بأي منطقة تحت سيطرة بأن ينتخبوا ‏بحرية وسيواجهها نفس الخطر”، بحسب زعمه.

واتسدرك قائلا “ينبغي أن تتم الانتخابات في المناطق غير الخاضعة ‏لسيطرة (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر، وعلينا أن نجري انتخابات في المناطق غير الخاضعة ‏لـ (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر”، بحسب زعمه.

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