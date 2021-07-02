الإخواني مرغم: يجب عدم إجراء الانتخابات في المنطقة الشرقية والجنوبية وضمان بقاء الأتراك

زعم عضو المؤتمر الوطني السابق، وعضو جماعة الإخوان الإرهابية، محمد مرغم، أن “برنامج البعثة الأممية منذ بداية عمله على تمكين (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر من السيطرة على ليبيا”، بحسب زعمه.
مرغم، وفي تصريحات لقناة “التناصح”، التي يمتلكها مفتي الإرهاب المعزول الصادق الغرياني، أضاف: “أنه رغم أن (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر هجم على طرابلس والأمين عام للأمم المتحدة كان في منتصف طرابلس، فماذا فعلوا له أخرجوا السراج وأبقوا على (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر، لأنه رفض أن يكمل برنامجهم في التمكين لـ (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر”، بحسب زعمه.
وأشار إلى أن الحل عند البعثة الأممية أنهم لا يريدون حل المشكلة بل يريدون التمكين لـ (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر، والمشكلة الرئيسية أمامهم في هذا البرنامج هو وجود القوات التركية في ليبيا، ولذلك يريدون أن يأتوا بحكومة شرعية تخرج القوات التركية”، بحسب زعمه.
وأضاف بقوله “الذي يجري في جنيف كله، من أن أجل استبعاد مشروع الدستور، الذي أقرته الهيئة التأسيسة وهذا المشروع جاهز من 4 سنوات، ويريدون التغاضي عنه لأن الليبيين اتفقوا في هذا المشروع على استبعاد العناصر العسكرية وأصحاب الجنسيات الأجنبية فلذلك يجب استبعاد المشروع”، بحسب زعمه.
ووصف استبعاد الدستور من قبل البعثة الأممية أول تلك الخطوات لنصرة (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر، وأنهم يريدون إرسال قاعدة دستورية لا تمنع (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر من الترشح ولا تحرمه من منصبه العسكري أيضا، لافتا إلى أن تشكيل لجنة للتوافق استبعاد كامل لكل أعضاء ملتقى الحوار وكأنهم لا يشاركون في اتخاذ القرار”، بحسب زعمه.
واستمر في هجوم على البعثة الأممية بقوله إنها تسعى لإخراج الأمر من أيدي الليبيين، ويريدون سلطة تعتمد على سند خارجي، خاصة وأن البعثة الأممية منذ انتخاب البرلمان، ورفضهم حكم المحكمة الدستورية، ودعمهم للطرف الآخر وأعطوه السلطة التشريعية عن طريق الدعم الدولي أي بسند خارجي خلافا بالقانون”، بحسب زعمه.
ولفت إلى أن البعثة الأممية تهدم الدستور، ولا تريد كل ما يساند السيادة الوطنية، قائلاً: “وأي هدف آخر سيجعل الأمواج تتلطمنا بصورة متكررة على الدوام”، بحسب زعمه.
وانتقل بحديثه عن مستقبل 24 ديسمبر والانتخابات، بقوله “ورغم تأييدي لإجراء الاستفتاء والانتخابات بما يرضى به الشعب الليبي ولكن هناك عائق للانتخابات، وهو وجود (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) على مساحة واسعة من الأراضي الليبية”، بحسب زعمه.
وأردف قائلا “لن يكون هناك استفتاء شفاف أو انتخابات شفافة و (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر لن يسمح بأي منطقة تحت سيطرة بأن ينتخبوا بحرية وسيواجهها نفس الخطر”، بحسب زعمه.
واتسدرك قائلا “ينبغي أن تتم الانتخابات في المناطق غير الخاضعة لسيطرة (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر، وعلينا أن نجري انتخابات في المناطق غير الخاضعة لـ (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر”، بحسب زعمه.
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