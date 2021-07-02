رويترز: الولايات المتحدة وضعت تركيا على قائمة الدول المتورطة في استخدام الأطفال في الحرب بليبيا

أكدت وكالة “رويترز” البريطانية، أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت، الخميس، تركيا على قائمة الدول ‏المتورطة في استخدام الجنود خلال العام الماضي في الحرب بسوريا ‏وليبيا، في خطوة وصفت بأنها الأولى لإحدى الدول أعضاء حلف شمال ‏الأطلسي “الناتو”، وأنها من المرجح أن تزيد من تعقيد العلاقات ‏المشحونة بين أنقرة وواشنطن.‏

وأشارت الوكالة البريطانية إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية قررت في ‏تقريرها لعام 2021 المتعلق بالاتجار بالبشر أن تركيا كانت تقدم ‏‏”دعمًا ملموسًا” لميليشيا السلطان مراد في سوريا، وهي فصيل من ‏المعارضة السورية تدعمه أنقرة منذ فترة طويلة، ومجموعة قالت ‏واشنطن إنها جندت واستخدمت الجنود الأطفال.‏

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية للوكالة إن تم ‏استخدام المرتزقة الأطفال في ليبيا، مشيرا إلى أن واشنطن تأمل في ‏العمل مع أنقرة بشأن هذه القضية لمعالجتها.‏

وأوضح المسؤول بالخارجية الأمريكية “فيما يتعلق بتركيا على وجه ‏الخصوص، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج عضو في الناتو ‏في قائمة قانون منع تجنيد الأطفال، وبصفتها زعيمة إقليمية ‏محترمة وعضوًا في حلف شمال الأطلسي، فإن تركيا لديها الفرصة ‏لمعالجة هذه القضية، وإيقاف عمليات تجنيد الأطفال ‏واستخدامهم في سوريا وليبيا”.‏

وتخضع الحكومات المدرجة في هذه القائمة لقيود عديدة، وفقًا ‏لتقرير وزارة الخارجية، لعل أبرزها مرتبط بتقديم المساعدة الأمنية ‏والترخيص التجاري للمعدات العسكرية، في حالة عدم وجود تعديل ‏لوضع الحالي بتجنيد الأطفال أو استصدار فيتو رئاسي من البيت ‏الأبيض لتمرير تلك المساعدات.‏

ولم تذكر المصادر الأمريكية، إذا كانت تلك القيود المفروضة لمن ‏يتم إدراجه في تلك القائمة، ستنطبق تلقائيا على تركيا أم لا، كما لم ‏يتضح على الفور ما إذا كان وضع تركيا على هذه القائمة سيكون له ‏تأثير على مفاوضاتها الجارية مع الولايات المتحدة، لإدارة مطار ‏كابول في أفغانستان بمجرد أن تسحب واشنطن قواتها.‏

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