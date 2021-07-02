رويترز: الولايات المتحدة وضعت تركيا على قائمة الدول المتورطة في استخدام الأطفال في الحرب بليبيا

أكدت وكالة “رويترز” البريطانية، أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت، الخميس، تركيا على قائمة الدول المتورطة في استخدام الجنود خلال العام الماضي في الحرب بسوريا وليبيا، في خطوة وصفت بأنها الأولى لإحدى الدول أعضاء حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وأنها من المرجح أن تزيد من تعقيد العلاقات المشحونة بين أنقرة وواشنطن.
وأشارت الوكالة البريطانية إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية قررت في تقريرها لعام 2021 المتعلق بالاتجار بالبشر أن تركيا كانت تقدم ”دعمًا ملموسًا” لميليشيا السلطان مراد في سوريا، وهي فصيل من المعارضة السورية تدعمه أنقرة منذ فترة طويلة، ومجموعة قالت واشنطن إنها جندت واستخدمت الجنود الأطفال.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية للوكالة إن تم استخدام المرتزقة الأطفال في ليبيا، مشيرا إلى أن واشنطن تأمل في العمل مع أنقرة بشأن هذه القضية لمعالجتها.
وأوضح المسؤول بالخارجية الأمريكية “فيما يتعلق بتركيا على وجه الخصوص، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج عضو في الناتو في قائمة قانون منع تجنيد الأطفال، وبصفتها زعيمة إقليمية محترمة وعضوًا في حلف شمال الأطلسي، فإن تركيا لديها الفرصة لمعالجة هذه القضية، وإيقاف عمليات تجنيد الأطفال واستخدامهم في سوريا وليبيا”.
وتخضع الحكومات المدرجة في هذه القائمة لقيود عديدة، وفقًا لتقرير وزارة الخارجية، لعل أبرزها مرتبط بتقديم المساعدة الأمنية والترخيص التجاري للمعدات العسكرية، في حالة عدم وجود تعديل لوضع الحالي بتجنيد الأطفال أو استصدار فيتو رئاسي من البيت الأبيض لتمرير تلك المساعدات.
ولم تذكر المصادر الأمريكية، إذا كانت تلك القيود المفروضة لمن يتم إدراجه في تلك القائمة، ستنطبق تلقائيا على تركيا أم لا، كما لم يتضح على الفور ما إذا كان وضع تركيا على هذه القائمة سيكون له تأثير على مفاوضاتها الجارية مع الولايات المتحدة، لإدارة مطار كابول في أفغانستان بمجرد أن تسحب واشنطن قواتها.
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