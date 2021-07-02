السلطات الليبية تقرر غلق معبر ذهيبة وازن بداية من منتصف هذه الليلة ولمدة 15 يوما

قررت السلطات الليبية غلق معبر ذهيبة وازن من طرف واحد بداية من منتصف هذه الليلة (الخميس – الجمعة)، ولمدة 15 يوما.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء مساء اليوم الخميس عن مصدر أمني بمعبر ذهيبة قوله إن “قرار الغلق كان مفاجئ وغير مبرر” على حد وصفه نظرا لعدم تطابقه مع ما تشهده العلاقات الثنائية من تميز، ولاقتصاره على معبر ذهيبة وازن دون غيره.

ورجح المصدر الأمني أن يكون الوضع الوبائي المتفاقم في ولاية تطاوين وراء هذا القرار، الذي اعتبر أنه يعطل الحركة والتجارة البينية في هذه الظروف الاستثنائية.

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