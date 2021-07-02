شركة الحديد والصلب بمصراتة توقف العمل بكافة مصانعها

قررت شركة الحديد والصلب بمصراتة وقف العمل بكافة مصانعها ، لدعم الشبكة العامة للكهرباء وتنفيذ ا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة “

وأوضح بيان للشركة اليوم الخميس، أن قرار وقف العمل بمصانعها سيترتب عليه انعكاسات سلبية فنيا، ومكلفة ماليا للشركة، كما أنها ستُحدث مشاكل إضافية أخرى كعلاقتهم بزبائنهم وبمزودي مواد الخام فضلا عن الارتفاع الكبير لأسعار منتجات الحديد في السوق المحلي.

ودعا البيان كافة المواطنين في ربوع ليبيا إلى ضرورة “التعاون والتعاضد والتآزر لتجاوز هذه الأزمة وذلك بالترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية”.

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