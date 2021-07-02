وزير الداخلية يبحث مع فريق الأمم المتحدة جهود توحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا

بحث وزير الداخلية خالد مازن، ظهر الخميس، مع أعضاء فريق الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الوضع الأمني وتوحيد المؤسسات الأمنية في ظل حكومة الوحدة الوطنية .

وضم الوفد الأممي الممثل الخاص للأمين العـام سابقاً في عدد مـن الدول عبدالله باتيللي و رئيسة قسم شمال أفريقيا بإدارة القسم السياسي للأمم المتحدة جاكلين سيك رئيسة قطاع الإصلاح الأمني سنيزانا فوسكا كوفمان وساندرا بيطار قسم شمال أفريقيا بإدارة القسم السياسي للأمم المتحدة.

كما استعرض اللقاء متابعة عمل بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا خلال الفترة القادمة وجهودها لتحقيق الاستقرار في البلاد بحسب ما افاد به المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية

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