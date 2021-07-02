ميلتاري واتش: سلاح الجو الليبي استخدم الميغ 23 وقهر الإرهاب في أكثر من مكان على الأراضي الليبية

كشفت مجلة متخصصة بالسلاح والعتاد العسكري أن القوات الجوية في عدد من جيوش العالم مازالت تستخدم إحدى أقدم وأقوى طائرات الحرب الباردة من فئة “ميغ 24″، في حالة من شأنها أن تبدد المقولة الشهيرة “لا يصلح العطار ما أفسده الدهر”، لتثبت إلى حد ما أن “من ليس له قديم ليس له جديد”.

وأشار المقال المنشور في مجلة “ميلتاري واتش” المتخصصة بالشؤون العسكرية إلى أن المقاتلة “ميغ 23” التي أدخلها الاتحاد السوفيتي إلى الخدمة في عام 1970 مازالت تعمل لدى كل من جيوش سوريا وليبيا وإثيوبيا بكفاءة جيدة جدا مقارنة بعمرها الكبير.

وكشف موقع “أفريكا ميلتاري” المتخصص بأخبار السلاح أن المقاتلة “ميغ 23” قد ظهرت بشكل غريب في ليبيا، بسب وجود عدم تنسيق كبير بين لوني البدن والأجنحة، الأمر الذي يجعل هذه الصحيفة تطلق عليها لقب “المقاتلة فرانكشتاين”.

وقال المقال: “استطاع الجيش الوطني الليبي إعادة تشغيل بعض طائراته من هذا الطراز عن طريق تجميع قطعها من بعض الطائرات الأخرى العاطلة، حيث استخدم الفنيون في الجيش الوطني الليبي أجنحة من طائرة أخرى خارج الخدمة ووضعوها على مقالة تم إصلاحها لينتج معهم طائرة بألوان غير متناسقة”.

وأشار إلى نجاح مجموعة مهندسين وفنيين من سلاح القوات الجوية في الجيش الوطني الليبي بإعادة مقاتلة من طراز “ميغ 23” إلى الخدمة بعدما أجروا بها تعديلات غير مسبوقة، حيث لجأوا إلى استخدام قطع غيار من طائرات أخرى لتشغيلها.

وأكد أن المقاتلة المعاد تجميعها قد شاركت في عمليات محاربة الإرهاب في أكثر من مكان على الأراضي الليبية.