زيدان: هناك قلق كبير لدى دول العالم أجمع من وجود المرتزقة الأتراك في ليبيا

وصف المحل السياسي فرج زيدان، اليوم الجمعة، تصريح روسيا حول ضرورة استيعاب الجميع في العملية السياسية بالمهم.

زيدان، وفي تصريحات لـ”العين الإخبارية”، قال: “أن ذلك يأتي في توقيت هام في ظل محاولات من أطراف بالداخل والخارج تحاول إزاحة القيادات العسكرية الوطنية على رأسها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر”.

واعتقد أن “التصريح الروسي بمسابة استشعار لمحاولات الاستقصاء التي تمارس، خاصة مع صياغة القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية المقبلة”.

ولفت إلى أن “رسالة وزير الخارجية الروسي بمثابة تأكيد على أن ضمان استمرار وقف إطلاق النار والعملية السياسية بشكل آمن يرتبط بالعملية الشمولية دون إقصاء لأحد”.

وبين أنه “في حال إقصاء أحد الأطراف ستعود العملية السياسية والأزمة الليبية إلى نقطة الصفر وإعادة التوتر في البلاد من جديد”.

وأشار إلى أن “التصريحات الروسية عن حلف الناتو ليست جديدة، في ظل حديث مندوبها في مجلس الأمن عن تدخلهم في دول مماثلة مثل العراق وسوريا وغيرها من الدول التي أصبحت أزمات تؤرق الشرق الأوسط الآن”.

ولفت إلى أن “هناك قلقا كبيرا لدى دول العالم أجمع من وجود المرتزقة الأتراك في ليبيا”.

وتابع أن “تركيا تستخدم ورقة المرتزقة في ليبيا من حيث موقعها الاستراتيجي، كونها تمثل الأمان الجنوبي للمتوسط وعمقا لأوروبا والغرب والساحل الأفريقي للتفاوض في ملفات دولية أخرى”.

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