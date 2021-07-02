التكبالي: أنقرة ما يهمها هو أن تحظى بالمال الليبي والمواقع المهمة للتنقيب على الغاز

قال عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع بمجلس النواب علي التكبالي إن تصريحات روسيا جاءت أمام نظيره التركي للتأكيد على ضرورة استمالة الجيش الليبي.

التكبالي، وفي تصريحات لـ “العين الإخبارية” أضاف: “أن تركيا تحاول استمالة روسيا وبعدها مصر والجيش الليبي في المنطقة الشرقية، ليتلاعب بالموجودات السياسية لكي يضمن لنفسه من يوافقه على البقاء في ليبيا”.

وأوضح أن “تركيا ليس لديها إلا أن تتحالف مع روسيا لكي تحظى على موافقة الجميع، مشيرا إلى أن أنقرة ما يهمها هو أن تحظى بالمال الليبي والمواقع المهمة للتنقيب على الغاز”.

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