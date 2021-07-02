الترهوني: الوضع في البلاد على صفيح ساخن بعد تصريحات جماعة الإخوان الإرهابية

رأى المحلل العسكري الليبي محمد الترهوني أن التصريحات الروسية تؤكد عودة تدخل الناتو في ليبيا بقوة بعد تدميرها في 2011.

الترهوني، وفي تصريحات لــ”العين الإخبارية” أضاف: أن تركيا تلعب بدور فردي في البلد الغني بالنفط، ولكن مع ازدياد المطامع الدولية في السيطرة على غاز المتوسط سيعود الناتو للتدخل بقوة في البلاد.

وتابع أن روسيا تبعث رسالة واضحة للعالم أنه منذ التدخل الروسي لفرض أمر ما في ليبيا زاد الأزمة سوءا من 10 سنوات حتى الآن.

وأشار إلى أن الوضع في البلاد على صفيح ساخن بعد تصريحات جماعة الإخوان الإرهابية باستخدام العنف في حال أن جاءت الانتخابات عكس أهوائهم.

وحول ضرورة استيعاب جميع القوى الليبية في العملية السياسية، بما في ذلك قيادة الجيش الوطني، أكد الترهوني التصريح الروسي يمثل إنذارا لتركيا حتى لا تحاول دعم تنظيم الإخوان في مخططهم.

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