الفيتوري: الحكومة المؤقتة سحبت 30 مليار وسوف يسأل عنها الدبيبة في جلسة مثوله أمام البرلمان

رأى المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري، اليوم الجمعة، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة سوف يحسم معضلة وزير الدفاع لصالحه.

الفيتوري، وفي تصريحات لـ” العين الإخبارية”، أضاف: “أن تحركات الدبيبة خلال الفترة الماضية قد تظهر نيته تولي حقيبة الدفاع، حيث يبدو على السطح خلافا واضحا بين الدبيبة والمنفي له عدة مؤشرات على الأرض”.

وبحسب الفيتوري، فإن “منصب وزير الدفاع بما يحمله من ميزانية عالية جدا يمثل وضعا خاصا وقد يحاول كل طرف السيطرة على هذا المنصب، ناهيك عن التحركات من خلف الستار”.

ويبدو أن “الأسماء المرشحة من الشرق الليبي للمنصب تم رفضها جميعا من رئيس الحكومة، أما في الغرب فهناك انقلاب إداري بكل ما تعنيه الكلمة”، بحسب المحلل السياسي.

وقال الفيتوري إن “الحكومة الليبية سحبت ما يقدر بـ30 مليار دينار من الميزانية المرتقبة وسوف يسأل عنها الدبيبة في جلسة مثوله أمام البرلمان ومنها أموال لوزارة الدفاع”.

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