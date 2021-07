أخبار ليبيا24 نفذت عناصر قوة العمليات الأمنية المشتركة وجهاز الشرطة الزراعية ومديرية أمن زليتين ومديرية أمن الخمس، اليوم الخميس، أمر صادر عن النائب العام، بإخلاء وتسليم مساحة أرض معتدى عليها لوزارة الزراعة بمشروع وادي كعام. وأفاد مكتب النائب العام، أن الإدارة المختصة بوزارة الزراعة قامت بإجراء شؤونها المتصلة بوضع حدود أرض المشروع ووضعت العلامات الدالة …

