“البحرية” تدين واقعة إطلاق أعيرة نارية على قارب مهاجرين

أصدرت رئاسة أركان القوات البحرية بيانًا على خلفية ما نشرته وسائل الإعلام ومواقع التواصل بخصوص قيام زورق دورية تابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ وهو يطارد قارب هجرة غير شرعية يحمل مهاجرين، مما عرض حياتهم وحياة أفراد الزورق للخطر، بسبب عدم اتباع إجراءات السلامة البحرية.

وأكد البيان على إدانة ما ظهر في هذه الواقعة من إطلاق أعيرة نارية تحذيرية بصورة تدل على عدم التعامل بطريقة صحيحة، في حالة التثبت من صحة الواقعة، مؤكدًا رفض كافة التصرفات والأفعال التي تخالف المعايير والقوانين المحلية والدولية.

وأوضح البيان أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الصدد مع من تثبت مخالفته للتعليمات القانونية.

وتعهدت رئاسة أركان القوات البحرية بمواصلة تنفيذ المهام والواجبات وإنقاذ الأرواح وحماية السواحل الليبية بموجب القوانين واللوائح الإنسانية محليًا ودوليًا.

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