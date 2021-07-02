بعثة أممية مشتركة تزور بلدية امساعد.. وترصد التحديات

قامت بعثة مشتركة مؤلفة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، واليونيسف؛ بزيارة إلى الوحدة الصحية بالخشيبات، في بلدية امساعد بالقرب من الحدود “الليبية- المصرية”.

وقامت البعثة بزيارة منفذ امساعد الحدودي، حيث أطلع العميد عمران إبريك المشاركين على أبرز التحديات التي تواجهها إدارة المنفذ وملف الهجرة.

ونجحت البعثة، على مدار الأسبوع، في مقابلة العديد من ممثلي البلديات، ولقاء كبار المسؤولين، بما في ذلك مديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية ومدير التعاون الدولي في وزارة الداخلية.

وعقدت مناقشات حول الاحتياجات العامة والتحديات وكذلك قضايا النازحين واللاجئين والهجرة.

من ناحيته، قال عبد القادر موسى، الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا: تتيح مثل هذه الزيارات فرصة لفرق الأمم المتحدة على اكتساب فهم مباشر وإدراك للوضع والاحتياجات الحالية للأطفال وأسرهم.

وحرصت وكالات الأمم المتحدة على تقييم بعض احتياجات السكان للحماية والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة.

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