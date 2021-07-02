«اليعقوبي» تنشر نص رسالة «تهديد» لأعضاء «الحوار»: حكومة الدبيبة باقية ولن تفلحوا

علقت عضو ملتقى الحوار السياسي، السيدة اليعقوبي، على رسائل التهديد التي وصلت إلى بعض أعضاء الملتقى في جنيف من أجل تأجيل الانتخابات ومدة فترة حكومة الوحدة الوطنية “المؤقتة”.

وقالت اليعقوبي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” رسائل ترسل إلى أعضاء لجنة الحوار.. الله المستعان”، وشاركت نص الرسالة عبر صفحتها الرسمي والتي جاء نصها كالأتي:” حكومة السيد الرئيس دبيبة باقية ولن تفلحوا شاء من شاء وأبى من أبى”.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الساعة 24»، في وقت سابق، إن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الداعمين لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، تلقوا رسائل تهديد.

ووقع ” 21 عضوا بملتقى الحوار السياسي، على مقترح لتأجيل الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر، وبدل من ذلك يتم الاستفتاء على الدستور في اليوم نفسه، يسبقها تشكيل عدة لجان دستورية وسياسية، للنظر في إقرار مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية المنتهية ولايتها، وفي حالة عدم إقراره تعتمد القاعدة الدستورية المعدة من قبل ملتقى الحوار السياسي.

وكشفت ثنايا مقترح الأعضاء الـ21، عن دعوتهم مجلس النواب لاعتماد ميزانية حكومة الوحدة الوطنية، وإلا ينظر فيها ملتقى الحوار السياسي لاعتمادها، كما طالبوا ملتقى الحوار السياسي بحسم المناصب السيادية بعيدا عن مجلسي النواب والدولة، وفي النهاية فإن ما يخفيه هذا المقترح هو التمديد لحكومة الوحدة الوطنية في السلطة إلى آجال غير محددة بعد تاريخ 24 ديسمبر المقبل.