سليمان الشحومي: “كوبيش” يدير حلبة جنيف بـ”الريموت كنترول”

انتقد المحلل الاقتصادي سليمان الشحومي طريقة إدارة المبعوث الأممي يان كوبيش عن بعد لجلسات ملتقى الحوار السياسي في جنيف السويسرية.

وقال الشحومي في تدوينة عبر “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24”: “يبدو أن كوبيش يدير حلبة جنيف بالريموت كنترول !!”.

وفي هذا السياق، اعتبرت مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السابقة وعضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، سلوى الدغيلي، أن “مقترح اللجنة الاستشارية وغيره من المقترحات الموازية للقاعدة الدستورية المقدمة من اللجنة القانونية لملتقى الحوار يثير التساؤل عن جدية البعثة الأممية نفسها في التمسك بتاريخ 24 ديسمبر لإجراء الإنتخابات القادمة”.

واليوم الجمعة، يواصل ملتقى الحوار السياسي الليبي عقد جلساته التي بدأت الاثتين الماضي، بعد مدها حتى يتم الانتهاء من إقرار القاعدة الدستورية، وتم تشكيل لجنة للتوافق على المواد الخلافية بين الأعضاء، لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للاقتراع.

وفي جانب آخر، سعى تنظيم الإخوان المدرج على قائمة الإرهاب بقرار مجلس النواب، إلى تعطيل الانتخابات، من خلال تقديم مقترحات خلال جلسات الملتقى، لإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، وهو ما ترفضه المفوضية العليا للانتخابات لأنه سيؤخر استحقاق 24 ديسمبر.