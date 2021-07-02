التفاتة حكومية لأوضاع الجنوب.. ومساع لـ”احتواء غضب فزان”

يعود ملف الجنوب للواجهة من جديد، بعد زيارة نائب رئيس حكومة الوحدة رمضان بوجناح، إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وتطرق الطرفان للحديث عن ضرورة إعادة النظر في ترتيبات ضخّ الوقود لمحطات التوزيع؛ لضمان وصولها إلى مستحقيها من السكان.

مراقبون؛ يرون أن التحركات الأخيرة للحكومة جاءت بعد بيان “حراك غضب فزان”، الذي أعلن قبل أسبوع عن مجموعة من الطلبات، مشددًا على ضرورة تنفيذها في أسرع وقت أو سيعيد الحراك وقف إنتاج النفط في المناطق الجنوبية؛ ممّا سيتسبّب في خسارة الملايين من الدولارات فضلاً عن عمليات التهالك في البنية التحتية.

و قبل شهرين؛ أعلنت شركة البريقة عن تسييرها قوافل وقود للمنطقة الجنوبية محملة بملايين اللترات من البنزين، وسط مطالبات من الأهالي بتشديد الرقابة على نقاط التهريب للاستفادة من الكميات المرسلة.

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