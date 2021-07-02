وزير الهجرة يبحث مع رئيس الجوازات خطة حصر الأجانب المقيمين في ليبيا

بحث وزير الدولة لشؤون الهجرة اجديد معتوق اجديد، أمس الخميس، مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد يوسف مراد؛ ملف ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وخطة المصلحة في حصر الأجانب المقيمين في ليبيا.

وشدد “اجديد”، خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء، على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر تكاتف جهود الجهات ذات الاختصاص لوضع حل جدري لهذه الظاهرة.

وأكد على ضرورة التواصل المباشر مع مصلحة الجوازات والجنسية من خلال منح تأشيرات المغادرة الطوعية، وزيادة عدد التأشيرات الممنوحة؛ للحد الذي يلبي أعداد المهاجرين الراغبين بالعودة وتسهيل الإجراءات الإدارية لهم.

بدوره، أكد رئيس مصلحة الجوزات والجنسية وشؤون الأجانب أن هناك خطة عمل تتمثل في إقامة نقاط حصر للأجانب المقيمين في ليبيا لتجهيز قاعدة بيانات لهم.

وأعرب عن تقديره لجهود المصلحة مع وزارة الهجرة بخصوص ملف ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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