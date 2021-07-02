عقد أول اجتماع لمدوني القوات المسلحة على منصات التواصل

أخبار ليبيا24

نظمت إدارة التوجيه المعنوي الاجتماع الأول لمدوني القوات المسلحة العربية الليبية على منصات التواصل الاجتماعي.

وعقد الاجتماع بقاعة المؤتمرات بالجامعة الدولية بحضور مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب ورئيس مركز التمكين الاستراتيجي الدكتور محمد المصباحي وعدد من المدونين على منصات التواصل الاجتماعي من مختلف المناطق.

أكد المحجوب، على أهمية هؤلاء الشباب وأهمية ما قاموا به من جهد وما نفذوه على أرض الواقع وما أنجزوه، لافتًا إلى أنهم كانوا فعلاً في الموعد عندما نادى الوطن.

وبحسب إدارة التوجيه المعنوي، فقد جرت خلال الاجتماع مناقشة المرحلة السابقة والمراحل القادمة وما يتطلبه الموقف وكيفية مواصلة ردع “إعلام الفوضى وإعلام النهب الإعلام الإخواني المتآمر” الذي ليس لديه أي مشروع.

وأكد المحجوب، على أن هناك عدد من البرامج، التي سوف يتم العمل بها خلال المدة القادمة، وتستهدف المدونين، حيث تم الاتفاق على إعداد وتدريب المدونين ورفع كفاءاتهم بدورات علمية، وكذلك تشكيل تنسيقة لتنظيم عمل المدونين وعمل اجتماعات دورية خلال الفترات القادمة.

كما أكد، أن “هؤلاء الشباب كانوا متراسا وسدا منيعا ضد سيطرة الإخوان ومن يدور في فلكهم”، حيث تحدث عما يتطلبه الموقف “من عمل جاد وزيادة الحرص خصوصا أن المرحلة القادمة مرحلة حاسمة في تاريخ ليبيا”.

من جهته، أكد الدكتور محمد المصباحي، على أهمية “الوقوف أمام الإخوان وعلى أهمية التصدي لهم وعلى أهمية الضربات القوية التي قامت بها القوات المسلحة التي جعلت الإرهاب ينحصر”.

وكما أكد المصباحي، على “موقف المدونين الذين استطاعوا رد الهجمة الإعلامية وتعريت وفضح الإخوان ومشروعهم الخبيث رغم كل ما صرفه الإخوان وما تكبدته خزينة الدولة الليبية من أجل تثبيت أنفسهم”.