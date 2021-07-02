«برقيق» من تركيا: مشكلة الكهرباء بدأت منذ عهد القذافي

قال عاطف برقيق، القيادي في ما يسمى ” كتيبة ثوار طرابلس” والموظف بسفارة ليبيا بتركيا، إن مشكلة الكهرباء بدأت منذ عهد الزعيم الراحل معمر القذافي، على حد تعبيره.

وأضاف برقيق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إن الأموال التي صرفت على قطاع الكهرباء في ليبيا تتجاوز 10 مليارات دولار، متابعا:” في العام المنصرم وحده انفقت الشركة مليار و600مليون دولار، وهذا رقم انفجاري إن صح التعبير فهو يعادل ميزانية بعض الدول، وهذا غير الأموال التي صرفها المواطن كأجرة للمولدات الأهلية التي أصبحت جزءًا من قاموس معيشة المواطن كالطعام واللباس، ثم الأموال التي صرفها المواطن نتيجة لتذبذب التيار الكهربائي، كالرافعات وأجهزة الحماية وغيرها”، على حد قوله.

وتابع:” لا أبالغ أبدا إن قلت إن مجموع الأموال تجاوز ضعف ذلك الأمر، هذا الرقم الانفجاري إلا يكفي لتغطية قارة أفريقيا كلها بالكهرباء، ولكن انظروا حال الناس في ليبيا مع اشتداد الحر تبدأ الكهرباء ثم بالهروب من المنازل” على حد زعمه.

واستطرد:” المشكلة ليست جديدة، بل مضى عليها أكثر من 13 سنة منذ عهد القذافي وإلى يومنا هذا، ولو تم تصفير قطاع الكهرباء كله وإعادة بنائه على مستوى ليبيا لما استغرق ذلك أكثر من 5 سنوات، ويسألونك لماذا تثور الشعوب؟”.