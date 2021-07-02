«برقيق» من تركيا: مشكلة الكهرباء بدأت منذ عهد القذافي

قال عاطف برقيق، القيادي في ما يسمى ” كتيبة ثوار طرابلس” والموظف بسفارة ليبيا بتركيا، إن مشكلة الكهرباء بدأت منذ عهد الزعيم الراحل معمر القذافي، على حد تعبيره.
وأضاف برقيق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إن الأموال التي صرفت على قطاع الكهرباء في ليبيا تتجاوز 10 مليارات دولار، متابعا:” في العام المنصرم وحده انفقت الشركة مليار و600مليون دولار، وهذا رقم انفجاري إن صح التعبير فهو يعادل ميزانية بعض الدول، وهذا غير الأموال التي صرفها المواطن كأجرة للمولدات الأهلية التي أصبحت جزءًا من قاموس معيشة المواطن كالطعام واللباس، ثم الأموال التي صرفها المواطن نتيجة لتذبذب التيار الكهربائي، كالرافعات وأجهزة الحماية وغيرها”، على حد قوله.
وتابع:” لا أبالغ أبدا إن قلت إن مجموع الأموال تجاوز ضعف ذلك الأمر، هذا الرقم الانفجاري إلا يكفي لتغطية قارة أفريقيا كلها بالكهرباء، ولكن انظروا حال الناس في ليبيا مع اشتداد الحر تبدأ الكهرباء ثم بالهروب من المنازل” على حد زعمه.
واستطرد:” المشكلة ليست جديدة، بل مضى عليها أكثر من 13 سنة منذ عهد القذافي وإلى يومنا هذا، ولو تم تصفير قطاع الكهرباء كله وإعادة بنائه على مستوى ليبيا لما استغرق ذلك أكثر من 5 سنوات، ويسألونك لماذا تثور الشعوب؟”.
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