ليبيا الان

هربا من سؤال عن موالاته للناتو.. الطاهر الغرابلي: مهمتي إصلاح الليبيين

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حاول الطاهر الغرابلي رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل، تسويق ممارسات المليشيات المسلحة في المنطقة الغربية على أنها مستندة إلى تعاليم الإسلام ومنهجه، لكنه تهرب في الوقت نفسه من سؤال أحد الليبيين له عن موالاة الناتو في قصف ليبيا عام 2011.

وقال الغرابلي في تدوينة عبر “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، إن “الإسلام هو الإسلام، منهج في الاقتصاد والسياسة والاجتماع والعدالة، والضمان قانون رباني شامل وافٍ”.

وهاجم الغرابلي منتقدي ممارسات المليشيات، قائلا: “لا أعرف ما الذي يضركم إن كان لدينا منهج سياسي إسلامي مثلما يوجد منهج اقتصادي يحرم الربا ويحلل التجارة، ومثلما لدينا أحكام المواريث والزواج والطلاق، أم كل هذا بات عندكم من الرجعية والتخلف، إلى أين تريدون الوصول هل نتخلى عن ذكر الله وأحكامه لترضوا عنا؟ لست عالم دين ولكن لم أجد في الإسلام رجعية ولا تخلف”.

وسأله أحد متابعيه قائلا: “الطاهر الغرابلي سؤال ياشيخ.. وموالاتكم للناتو 2011 هل هو من الإسلام فى شيء؟”.

وتهرب الغرابلي من الإجابة قائلا: “أولا أنا لست بشيخ ولا عالم دين، ثانيا ربي يصلح حالك ورأيك، ثالثا أنا من مهمتي إصلاح أي حد مثلك، لازم نتحمله، بالك ربي يهديك، وتشوف للوطن من منظور غير اللي تعرفه”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿۱۱﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۲﴾
    نغسى حد يسأل هذا الغراب هل ينطبق عليك تعريف المسلم من سلم الناس من لسانه ويده .وهل ينطبق عليك تعريف المؤمن من أمنه الناس . ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه مايحبه لنفسه .
    ولو طبقنا عليك صفات المنافقين الا تنطبق عليك وصفات المفلسين وصفات الخوارج .
    راجع نفسك ايها الغراب فالدنيا فانية وفى ثانية تجد نفسك فى القبر ولن ينفع الندم

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  • اما عن موالاة الناتو قال تعالى :-
    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51)
    اما عن التوبة فبابها مفتوح وراينا تائبين كبار منهم نائب مرشد عام الاخوان الدكتور محمد حبيب حل محله الشيطان خيرت الشاطر قاد الاخوان للتهلكة وفى تونس ايضا نائب الغنوشى تائب الان هو الشيخ عبدالفتاح مورو اعتزل الاضواء والشهرة وتفرغ لعبادة الله ربنا يهدى الجميع نقولها فى كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم ونقول فى التشهد اللهم صلى على محمد وال محمد اى اتباع رسالة سيدنا محمد من كل المسلمين سنة وشيعة وغيرهم واستجاب الله لنا بقوله هو الذى يصلى عليكم وملائكته …. ونرى استغفار حملة العرش لنا بقوله ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلما …الرحمة قبل العلم لا الله لو عاملنا بعلمه وعدله فلن يدخل احد الجنة الا برحمته فمن لا يرحم الناس لا يرحمه الله

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