هربا من سؤال عن موالاته للناتو.. الطاهر الغرابلي: مهمتي إصلاح الليبيين

حاول الطاهر الغرابلي رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل، تسويق ممارسات المليشيات المسلحة في المنطقة الغربية على أنها مستندة إلى تعاليم الإسلام ومنهجه، لكنه تهرب في الوقت نفسه من سؤال أحد الليبيين له عن موالاة الناتو في قصف ليبيا عام 2011.

وقال الغرابلي في تدوينة عبر “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، إن “الإسلام هو الإسلام، منهج في الاقتصاد والسياسة والاجتماع والعدالة، والضمان قانون رباني شامل وافٍ”.

وهاجم الغرابلي منتقدي ممارسات المليشيات، قائلا: “لا أعرف ما الذي يضركم إن كان لدينا منهج سياسي إسلامي مثلما يوجد منهج اقتصادي يحرم الربا ويحلل التجارة، ومثلما لدينا أحكام المواريث والزواج والطلاق، أم كل هذا بات عندكم من الرجعية والتخلف، إلى أين تريدون الوصول هل نتخلى عن ذكر الله وأحكامه لترضوا عنا؟ لست عالم دين ولكن لم أجد في الإسلام رجعية ولا تخلف”.

وسأله أحد متابعيه قائلا: “الطاهر الغرابلي سؤال ياشيخ.. وموالاتكم للناتو 2011 هل هو من الإسلام فى شيء؟”.

وتهرب الغرابلي من الإجابة قائلا: “أولا أنا لست بشيخ ولا عالم دين، ثانيا ربي يصلح حالك ورأيك، ثالثا أنا من مهمتي إصلاح أي حد مثلك، لازم نتحمله، بالك ربي يهديك، وتشوف للوطن من منظور غير اللي تعرفه”.