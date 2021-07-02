«العثامنة»: لن نسمح لتيار الإخوان و«شلة القرى الظالمة أهلها» العبث بالانتخابات

شدد المحلل السياسي الدكتور عبدالله العثامنة، على أن الليبيين لن يسمحوا لتيار الإخوان و«شلة القرى الظالمة أهلها» العبث بانتخابات ديسمبر 2021.

وقال العثامنة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” نحن نؤمن بالديمقراطية والسلام والسلم الاجتماعي وإننا لن نسمح أن تحكمنا مدينة أو قبيلة أو شلة أو عصابة أو مليشيا بعينها سواء كانت مسلحة أو مدنية”.

وتابع:” لن نسمح باستغفال شعبنا والضحك عليه من قبل كمشة خونة فاسدين”.

واستطرد:” سوف نحرج حكام ليبيا الجدد وندره كبودهم، ولن نترك لهم الساحة دون نضال وطني، والأيام القادم ستثبت لكم صحة قولي إذا حاول تيار الإخوان و«شلة القرى الظالمة أهلها» العبث بانتخابات ديسمبر 2021″.