“الصليب الأحمر” يتضامن مع الهلال الأحمر في مساعدة المتضررين

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا أنها تتضامن مع جمعية الهلال الأحمر الليبي باعتبارهما شريكيتيْن في مساعدة المتضررين من النزاع في ليبيا.

وقالت المنظمة: نحن ننتمي إلى الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر نفسها، ونلتزم بمبادئها الأساسية السبعة، بما في ذلك الاستقلال والحياد وعدم التحيز.

وحثّت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع الجهات على حماية وضمان سلامة موظفي ومتطوعي الهلال الأحمر الليبي والحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لتستطيع مواصلة استجابتها الإنسانية وقدرتها المشتركة على تقديم المساعدة لآلاف الأشخاص.

وأضافت المنظمة: بالنظر إلى الوضع الإنساني في ليبيا؛ نحن بحاجة إلى جمعية وطنية قوية وموحدة قادرة على دعم المحتاجين.

وأردفت: مبدأنا المشترك المتمثل في “الوحدة” ينصّ على أنه “لا يجوز أن توجد سوى جمعية واحدة للهلال الأحمر أو الصليب الأحمر في البلد الواحد، ويجب أن تكون أبوابها مفتوحةً للجميع، وأن تشمل بأنشطتها الإنسانية مجموع أراضيه”.

هذا، وتواصل اللجنة الدولية التزامها بدعم جمعية الهلال الأحمر الليبي في أداء دورها الإنساني ومهمتها لمساعدة المحتاجين في جميع أنحاء ليبيا.

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