خالد القنصل مديرا عاما لمصرف ليبيا الخارجي

قررت لجنة الإدارة المؤقتة لمصرف ليبيا الخارجي تسمية خالد عمرو القنصل مدير عاما للمصرف بصورة مؤقتة.

وكان الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من مجلس النواب، فاجأ الليبيين بإعادة تشكيل لجنة الإدارة المؤقتة للمصرف الخارجي، واختياره القيادي في حزب الجبهة الوطنية محمد علي الضراط رئيساً للجنة الجديدة.

وجاء هذا في قرار الكبير رقم 31 لسنة 2021، والذي كلف خلاله خالد عمرو القنصل نائبا لرئيس اللجنة التي تضم كلا من أحمد عبد ربه العبار عضواً، وأحمد المنتصر الميهوب عضوا، ومصطفى محمد المانع عضوا، وعثمان محمد عبد القادر عضوا، وخالد خليفة حسين طاهر الحاسي عضوا.

واعترض 4 من أصل 7 أعضاء بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على هذا القرار، وهم “عبدالرحمن هابيل، ومراجع غيث، وعلي سالم، ومحمد المختار”، وطالبوا الكبير في مراسلة رسمية بإلغاء القرار والابتعاد عن المصالح الحزبية.

وبحسب الرسالة الرسمية التي طالعتها “الساعة 24″، فإن الأعضاء طالبوا الكبير بعدم تغيير وضع المصرف الخارجي إلا بعد اجتماع مجلس إدارة المركزي كاملًا وذكروه بعدم المساس بوحدة المجلس مجددًا، وحذروه من “خيبة أمل لليبيين وبشرخ جديد في مجلس إدارة المركزي” بسبب ما وصفوه بـ “شهوة الاستئثار بالسلطة بعد توحيده في شهر ديسمبر الماضي”. ‎

وأوقف القنصل المنتمي لجماعة الإخوان، عن وظيفته كمدير عام لشركة الاستثمارات الخارجية، لتورطه في تهم فساد، بحسب قرار إدارة هيئة مكافحة الفساد الليبية، الصادر في مايو 2018.

وبحسب رئيس الهيئة أسامة الضاوي أبوراس رقم (79) لسنة 2018، فإن القنصل، متورط في شبهات فساد، والسطو على الاستثمارات الليبية.